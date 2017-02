später lesen Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas Raketentest einstimmig FOTO: dpa, js bjw cs vge FOTO: dpa, js bjw cs vge Teilen

Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten nordkoreanischen Raketentest einstimmig als "ernsthafte Verletzung" von UN-Resolutionen verurteilt. In einer Dringlichkeitssitzung drohte das Gremium der Führung in Pjöngjang am Montag "weitere bedeutende Maßnahmen" an.