später lesen Parlamentsbeschluss Flüchtlinge in Ungarn werden in Containerdörfern festgehalten FOTO: ap, fhli FOTO: ap, fhli 2017-03-07T11:02+0100 2017-03-07T12:04+0100

Ungarn will alle Asylbewerber im Land festsetzen. Dafür stimmte eine breite Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in Budapest. Die Flüchtlinge sollen demnach in "Transitzonen" in Grenznähe festgehalten werden, bis über ihr Asylverfahren endgültig entschieden wurde.