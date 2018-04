später lesen Budapest Zehntausende demonstrieren für Demokratie und gegen Orban FOTO: rtr, BSZ/ANF FOTO: rtr, BSZ/ANF 2018-04-15T07:33+0200 2018-04-15T07:40+0200

Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstagabend in Budapest gegen den Abbau von Rechtsstaat und Demokratie demonstriert. Sie glauben, dass Viktor Orban die Wahl am vergangenen Sonntag manipulierte.