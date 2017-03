später lesen Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks Fünf Millionen Syrer aus ihrer Heimat geflüchtet FOTO: dpa, rje ink htf FOTO: dpa, rje ink htf 2017-03-30T14:42+0200 2017-03-30T14:42+0200

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien haben sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR mehr als fünf Millionen Menschen in die Nachbarländer gerettet. Drei Millionen von ihnen leben heute in der Türkei. Zugesagte Hilfen laufen nur schleppend an.