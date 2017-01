US-Außenminister Kerry trifft Kriegsgegner in Vietnam wieder

Es war ein besonderes Treffen zwischen US-Außenminister John Kerry und dem Vietnamesen Vo Ban Tam. Vor fast 50 Jahren hatte Tams Vietcong-Einheit im Vietnam-Krieg ein von Kerry kommandiertes Boot in einen Hinterhalt gelockt. Nun reichten sie sich die Hand.

Ihre erste Begegnung vor fast 50 Jahren am 28. Februar 1969 hatte blutig geendet. Nun traf Kerry bei einem Besuch im vietnamesischen Mekong-Delta am Samstag erneut auf den Krabbenfischer Tam. "Ich bin froh, dass wir beide leben", sagte Kerry zur Begrüßung. Die beiden sprachen über die Geschehnisse von damals. Kerry hatte sein Boot aus dem Hinterhalt retten können, war an Land gegangen und hatte einen der Angreifer erschossen.

"Er war ein guter Soldat", erinnerte sich der frühere Vietcong-Kommandeur Tam an den Erschossenen. Es habe sich um den damals 24 Jahre alten Ba Tanh gehandelt. Dieser Name war Kerry bislang nicht bekannt gewesen.

Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt war der US-Außenminister zu einem Besuch nach Vietnam gereist. Dabei besuchte er auch erstmals seit dem Krieg sein früheres Einsatzgebiet im Süden des Landes. Kerry war ein hoch dekorierter US-Soldat im Vietnam-Krieg. Nach seiner Rückkehr in die USA hatte er öffentlich gegen diesen Krieg mobil gemacht.

(lsa/AFP)