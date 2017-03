Die US-Regierung erwägt ein drastisches Vorhaben: Um illegale Einwanderer abzuschrecken, könnten diese an der Grenze zu den USA von ihren Kindern getrennt werden. Das sagte der US-Heimatschutzminister John Kelly dem US-Nachrichtensender CNN.

Kelly will auf diese Weise Migranten von nicht legalen Einreisen in die USA abhalten. "Wir haben viel Erfahrung darin, uns um unbegleitete Minderjährige zu kümmern", sagte Kelly in der Sendung "The Situation Room". Er verwies dabei auf besondere Betreuungseinrichtungen und Pflegefamilien.

Er tue fast alles dafür, um die Menschen aus Mittelamerika davon abzubringen, ihr Schicksal in die Hände der "sehr gefährlichen" Schlepperbanden zu legen, die sie über Mexiko in die USA bringen würden, sagte Kelly. Mexiko unterstütze die USA im Kampf gegen die Schleusernetzwerke.

Kinder würden "gut behandelt"

Um den Schlepperbanden die Kundschaft zu entziehen, beabsichtige er nun, Einwanderer-Kinder und ihre Eltern voneinander zu trennen. Die Kinder würden "gut behandelt, während wir uns um ihre Eltern kümmern", sagte Kelly.

US-Präsident Donald Trump hat am Montag ein neues, leicht abgeschwächtes Einreisedekret unterzeichnet, um einen Einreisestopp für Menschen aus bestimmten islamisch geprägten Staaten durchzusetzen. Ein Gericht hatte die erste Version für rechtswidrig erklärt.

Der Heimatschutzminister ist mit der Umsetzung neuer US-Einwanderungsrichtlinien betraut und soll den von US-Präsident Donald Trump per Dekret angeordneten Bau einer Mauer entlang der 3200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko überwachen. Mit der Mauer will Trump die illegale Einwanderung bekämpfen. Die Kosten für die Mauer soll Mexiko tragen. Die mexikanischen Regierung lehnt das ab. Die Beziehungen beider Länder haben sich seit Trumps Amtsantritt deutlich verschlechtert.

(oko/AFP)