Den Mauerbau und die Ausweisung illegaler Zuwanderer hatte Trump bei seinem Wahlkampf immer wieder versprochen. Mit der Regierungsanordnung leitet Trump nun die ersten Schritte zur Umsetzung seines Versprechens ein. Bereits am Dienstagabend hatte er beim Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, den Bau der Mauer anzuordnen. Zugleich erließ der neue US-Präsident am Mittwoch ein Dekret, mit dem Finanzhilfen für Städte gestrichen werden, die illegal in die USA eingereiste Zuwanderer nicht festnehmen.

Trump hatte immer wieder betont, er werde dafür sorgen, dass Mexiko die Kosten für den Mauerbau trage. Er ließ aber offen, wie er das erreichen will. Anfang Januar erklärte er, die USA würden die Baukosten aus Zeitgründen zunächst übernehmen und sich das Geld von Mexiko erstatten lassen. Auch hier blieb die Umsetzung offen.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!