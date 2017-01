Bernie Sanders und elf weitere Senatoren werfen US-Präsident Donald Trump vor, eine "Kultur der Angst unter Bundesangestellten" zu fördern.

Zwölf US-Senatoren krisieren die Auferlegung einer Komminkationsblockade in Behörden des Bundes. Dieses Vorgehen könne Bundesbeamte möglicherweise davon abhalten, ihr Mandat zu einem offenen Dienst im Auftrag der US-Bevölkerung zu erfüllen, schrieben die Senatoren um den Demokraten Edward Markey in einem Brief an den neuen Staatschef Donald Trump.

In dem Schreiben wird kritisiert, dass die Trump-Regierung laut Medienberichten einer Reihe von Bundesbehörden eine Kommunikationsblockade auferlegt hat. Das amerikanische Volk erwarte eine offene, transparente und ehrliche Regierung. Trumps Vorgehen bewirke nicht nur das Gegenteil, sondern fördere "eine dauerhafte Kultur der Angst unter Bundesangestellten", hieß es in dem Brief, unter den die elf Demokraten und der unabhängige Sanders ihre Unterschrift gesetzt hatten.

