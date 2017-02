US-Verteidigungsminister James Mattis beruhigt die Nato-Partner

Während eine Mehrheit der Deutsche gegen Aufrüstung ist, hat der neue US-Verteidigungsminister James Mattis versucht, den Nato-Partnern die Angst vor einem radikalen Politikwechsel durch Donald Trump zu nehmen.

"Das Bündnis bleibt für die Vereinigten Staaten und für die ganze transatlantische Gemeinschaft ein grundlegendes Fundament - so verbunden wie wir sind", sagte der General am Mittwoch zum Auftakt eines Treffens mit Verteidigungsministern der anderen Alliierten. Auch Präsident Trump habe klargemacht, dass er die Nato stark unterstütze.

Mit Blick auf neue Gegner wie islamistische Terrorgruppen verwies Mattis darauf, dass sich die Nato bislang immer angepasst habe. "Ich vertraue darauf, dass wir einmal mehr beweisen werden, dass wir auf sich wandelnde Herausforderungen reagieren können", sagte er. Der US-Verteidigungsminister sprach von einem "wichtigen Treffen", bei dem der Kurs der Allianz in der Zukunft skizziert werden solle.

Die von den USA geforderte Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa bezeichnete Mattis als angemessen. Offensichtlich in Anspielung auf den Besuch von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Freitag in Washington sagte er: "Es ist absolut passend, dass ein europäischer Minister in der vergangenen Woche gesagt hat, dass es fair sei, dass all diejenigen, die von der besten Verteidigung der Welt profitieren, auch den entsprechenden Anteil der Kosten tragen (...)."

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg glaubt fest an die Bündnistreue der USA. "Ich habe mit dem Präsidenten zweimal telefoniert, ich habe mit dem Verteidigungsminister und dem Außenminister gesprochen, und sie haben mir alle die gleiche Botschaft mitgeteilt", sagte Stoltenberg zum Auftakt des Treffens. Die Botschaft sei klar gewesen, dass die USA sich auch künftig zur transatlantischen Partnerschaft bekennen. Er sei absolut sicher, dass auch das Treffen in Brüssel diese Botschaft aussenden werde.

Umfrage: 55 Prozent der Deutschen gegen Aufrüstung

Unterdessen ist die Mehrheit der Bundesbürger gegen die von den USA geforderte Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben. 55 Prozent der Teilnehmer einer vom Magazin "Stern" in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage sprechen sich gegen eine Aufstockung des Militäretats in den nächsten Jahren aus. 42 Prozent sind dafür.

Noch weniger Deutsche wollen, dass sich die Bundesrepublik stärker als bisher am Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) beteiligt. Nur 38 Prozent würden dies positiv sehen, 56 Prozent sind dagegen. Jeder zweite Befragte befürwortet dagegen eine gemeinsame Verteidigungsunion der EU-Staaten, 43 Prozent wollen dies nicht.

Die USA verlangen von Deutschland und den anderen Nato-Staaten seit langem deutlich mehr Anstrengungen, das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Es sieht vor, dass alle Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 auf mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung steigern.

(felt/AFP/dpa)