Abschiedsrede in Chicago Barack Obama rührt mit Liebeserklärung an seine Frau

2017-01-11T15:17+0100 2017-01-11T16:10+0100

Barack Obamas Abschiedsrede in Chicago vor rund 18.000 Zuschauern bot bewegende Momente. Neben dem Dank an das Volk hatte der scheidende US-Präsident auch rührende Worte an seine Frau parat – und musste zum Taschentuch greifen.