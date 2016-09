später lesen E-Mail-Leak Powell bezeichnet Trump als "nationale Schande" FOTO: ap FOTO: ap Teilen

Twittern





2016-09-15T07:32+0200 2016-09-15T08:32+0200

In den USA sind E-Mails des früheren Außenministers Colin Powell mit Kritik an den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton aufgetaucht. Vor allem an Trump lässt er kein gutes Haar.