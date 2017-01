Als US-Präsident wird Donald Trump in Handelsfragen künftig von dem Anwalt Robert Lighthizer beraten. Unter der Regierung von Ronald Reagan hatte Lighthizer bereits als stellvertretender Handelsrepräsentant gearbeitet.

Robert Lighthizer soll den Posten des US-Handelsrepräsentanten bekommen, teilte ein Vertreter von Trumps Übergangsteam am Montag mit. In der geplanten Agenda der neuen US-Regierung dürfte Lighthizer eine tragende Rolle zukommen. Trump ist ein vehementer Gegner der zwölf Nationen umfassenden Transpazifischen Partnerschaft. Statt des TTP-Abkommens will er Handelspakte mit den jeweiligen Staaten vereinbaren.

(rent/ap)