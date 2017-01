Nur noch wenige Tage ist Barack Obama im Amt. Bei einer seiner letzten Amtshandlungen hat der US-Präsident nun die Gefängnisstrafe für die Whistleblowerin Chelsea Manning verringert. Die Haftdauer von 35 Jahren wird nach Angaben des Weißen Hauses deutlich reduziert.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama gewährt der inhaftierten Wikileaks-Informantin Chelsea Manning einen deutlichen Strafnachlass. Sie kommt dadurch bereits am 17. Mai frei. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Die Informantin, die eine Geschlechtsumwandlung vollzog, hatte unter dem Namen Bradley Manning während der Stationierung im Irak der Enthüllungsplattform Wikileaks Hunderttausende Dokumente zugespielt und war dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt worden.

Wikileaks-Gründer Julian Assange hatte nach Angaben der Enthüllungsplattform zuvor bekundet, er sei zu einer Auslieferung in die USA bereit, falls seine Informantin Chelsea Manning dort begnadigt werden sollte. Manning hatte als Soldatin geheime Informationen über Verfehlungen der US-Streitkräfte etwa in Afghanistan und im Irak an Wikileaks weitergereicht. Sie wurde 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt.

Ihre Haftstrafe wegen Spionage und Verrats sitzt sie im US-Militärgefängnis in Fort Leavenworth ab. Dort sind nur Männer inhaftiert. Im Gefängnis soll Manning nach US-Medienberichten mehrmals versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Assange war vor über vier Jahren in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet, um einer Festnahme zu entgehen. Gegen den 45-jährigen Australier liegt ein Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Er fürchtete eine Auslieferung an Skandinavien und von dort in die USA, wo ihm eine lange Haft droht.

