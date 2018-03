Es folgte ein Twitter-Duell zwischen Trump und Baldwin. Anlass waren aber nicht satirische Spitzen seines Comedy-Alter-Egos, sondern eine Interviewäußerung Baldwins, es sei eine "Qual", Trump darstellen zu müssen.

"Alec Baldwin, dessen sterbende mittelmäßige Karriere von seiner schrecklichen Darstellung von mir auf SNL gerettet wurde, sagt jetzt, mich zu spielen sei eine Qual. Alec, es war eine Qual für die, die das sehen mussten. Bringt Darrell Hammond zurück, der ist lustiger und ein bei weitem größeres Talent!", twittere der US-Präsident.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!