In den USA haben erneut zehntausende Menschen gegen die von Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Bürger von sieben muslimischen Ländern protestiert.

Eine der größten Kundgebungen fand am Sonntag in New York in Sichtweite der Freiheitsstatue statt. Der demokratische Senator Charles Schumer sagte, der Präsidentenerlass sei unamerikanisch verstoße gegen die wichtigsten Werte des Landes. In Washington riefen Demonstranten: "Kein Hass, keine Angst, Flüchtlinge sind willkommen." In Los Angeles fanden am Flughafen ebenfalls Kundgebungen statt.

Kritik auch von Republikanern

Auch bei Trumps Republikanern meldeten sich kritische Stimmen. Der Erlass könne der Rekrutierung neuer Extremisten mehr dienen als der Sicherheit Amerikas, erklärten die Senatoren John McCain und Lindsey Graham. Trump selbst verteidigte erneut seine Anordnung. Es handele sich nicht um ein Verbot für Muslime. "Es geht nicht um Religion, es geht um Terror und darum, die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten", sagte Trump.

Sobald neue Sicherheitsvorschriften in Kraft seien, würden innerhalb der nächsten 90 Tage wieder Visa für alle Länder ausgestellt. So lange gilt dem Erlass zufolge ein Einreiseverbot für alle Besucher aus Syrien, dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Außerdem sollen vier Monate lang keine Flüchtlinge mehr ins Land gelassen werden. Für Syrer wird das Flüchtlingsprogramm auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Kananda bietet Gestrandeten Aufenthalt an

Reisende die wegen des Einreiseverbot-Dekrets in Kanada gestrandet sind, können dort eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Dies teilte der kanadische Minister für Migration, Ahmed Hussen, am Sonntag mit. Bisher säßen aber keine Betroffenen an Flughäfen in Kanada fest.

US-Regierungsvertreter hätten überdies versichert, dass Bürger mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in Kanada die USA betreten dürften, solange sie einen entsprechenden Nachweis und einen Pass der vom Einreisestopp betroffenen Länder vorweisen könnten. Hussen war einst ein somalischer Flüchtling und vor kurzem zum Migrationsminister Kanadas ernannt worden.

Der kanadische nationale Sicherheitsberater Daniel Jean, sagte, er sei nicht der Ansicht, dass die US-Einreiseverbote die Welt sicherer machten.

(juju/REU/AP)