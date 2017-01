später lesen Nato-Strategie USA schicken Panzer über Bremerhaven nach Osteuropa FOTO: dpa, iwa axs FOTO: dpa, iwa axs Teilen

Twittern







Als Antwort auf die russische Annexion der Krim haben die USA wie angekündigt Hunderte Panzer und Lastwagen nach Europa verlegt. Am Freitag legten zwei Schiffe mit dem militärischen Gerät in Bremerhaven an.