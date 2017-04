Ministerbesuch in Moskau: USA und Russland wollen Giftgas-Angriff untersuchen

Moskau und Washington stimmen nach den Worten von Außenminister Sergej Lawrow darin überein, dass Ermittlungen der Vereinten Nationen zum Einsatz von Chemiewaffen in Syrien nötig sind. Der Antrittsbesuch seines US-Kollegen Rex Tillerson verlief indes eher frostig.

Lawrow äußerte sich am Mittwoch nach einem mehrstündigen Gespräch mit Tillerson in Moskau, das vor allem den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in der syrischen Stadt Chan Scheichun in der vergangenen Woche zum Thema hatte. Dabei kamen mehr als 80 Menschen ums Leben.

Treffen auch mit Putin

Lawrow erklärte, nach russischer Ansicht bestehe keine Notwendigkeit für eine UN-Resolution zu dem Chemiewaffenvorfall, bis die UN eine objektive Untersuchung abgeschlossen hätten. Sollte Washington sich in Syrien auf eine Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat und andere extremistische Gruppierungen konzentrieren, könnte Präsident Wladimir Putin eine militärische Hotline mit den USA wieder herstellen. Russland hatte die Hotline als Reaktion auf einen US-Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt vergangenen Woche unterbrochen.

Lawrow äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tillerson. Dieser war zuvor auch zwei Stunden lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengetroffen. "Es gibt eine niedrige Ebene von Vertrauen zwischen unseren beiden Staaten", sagte Tillerson freimütig.

(ap)