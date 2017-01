später lesen Nach Ausstieg aus Freihandelsabkommen Donald Trump plant neue Handelsgespräche FOTO: dpa, JJ hpl FOTO: dpa, JJ hpl Teilen

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag eine Mitteilung an den Kongress unterzeichnen, die den Start von Trans-Pazifischen Handelsgesprächen vorsieht. Am Montag hatte er das Freihandelsabkommen TPP aufgekündigt.