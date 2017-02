später lesen Interview aus dem Jahr 2007 Fillons Frau streitet in Video Arbeit für ihren Mann ab FOTO: dpa, vge cul FOTO: dpa, vge cul Teilen

Ein Video bringt den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon in der Affäre um die Scheinbeschäftigung seiner Frau erneut in Erklärungsnot. In dem Gespräch aus dem Jahr 2007 sagt Penelope Fillon, sie habe nie für ihren Mann als Assistentin gearbeitet. In Umfragen stürzt Fillon ab.