Volksentscheid: Schweizer stimmen für erleichterte Einbürgerung

2017-02-13T06:41+0100

In einem Volksentscheid haben die Schweizer am Sonntag für eine unkompliziertere Einbürgerung von Einwanderern gestimmt, die bereits in der dritten Generation in der Schweiz leben.