Finanzdokumente verbreitet: Wahlkommission überprüft mutmaßlichen Hackerangriff auf Macron

Die französische Wahlkommission wird einen mutmaßlichen Hackerangriff auf das Wahlkampfteam des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron überprüfen.

Der Vorfall solle am Samstagmorgen diskutiert werden, teilte die Kommission mit. Sie rief die französischen Medien auf, keine gehackten Unterlagen zu veröffentlichen - diese seien "höchstwahrscheinlich" gefälscht.

Das Team von Macron hatte am späten Freitagabend gemeldet, dass E-Mails und Dokumente mit finanziellen Informationen in den sozialen Medien verbreitet und mit gefälschten Unterlagen vermischt worden seien. Es verglich die Situation mit dem Angriff auf E-Mails der US-amerikanischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

Das französische Wahlrecht sieht eine Wahlkampfpause am Samstag vor, um den Wahlberechtigten ein unabhängiges Abwägen über ihre Stimmabgabe zu ermöglichen. Macron geht als Favorit in die Stichwahl am Sonntag, seine Rivalin ist die Rechtsaußen-Kandidatin Marine Le Pen.

(mro/ap)