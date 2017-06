Der 51-jährige Republikaner Scalise kommt aus Louisiana und ist im US-Repräsentantenhaus als sogenannter "majority whip" dafür zuständig, dass sich möglichst viele Abgeordnete der Fraktionsdisziplin unterwerfen. Er soll in die Hüfte getroffen worden sein, den Angaben zufolge ist er in stabilem Zustand.

Der Abgeordnete Mo Brooks aus Alabama sagte dem Sender CNN, ein Mann mit einem Gewehr habe insgesamt fünf Menschen verletzt. Brooks sagte, der Mann habe es offensichtlich auf Politiker abgesehen gehabt. Die Polizei berichtete auf Twitter, der Mann sei festgenommen worden.

APD PIO heading to scene, updates will be posted when available. Victims being transported to hospitals.