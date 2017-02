Donald Trump bezeichnet Medienberichte gern als "Fake News" und holt diesbezüglich zum Rundumschlag aus. Die US-Zeitungen wiederum hatten schon kurz vor seiner Amtseinführung angekündigt, personell aufzurüsten, um eventuelle Unwahrheiten des Präsidenten aufzuspüren. Die "Washington Post" hat der Ankündigung nun Taten folgen lassen – und eine Liste mit 133 unwahren oder irreführenden Aussagen von Donald Trump veröffentlicht.

Am Mittwoch hatte die Zeitung mit einem neuen Slogan für sich auf seiner Webseite geworben: "Democracy Dies in Darkness ("In der Dunkelheit stirbt die Demokratie"), kurz darauf folgte der Faktencheck bezüglich der Aussagen Trumps in den ersten 33 Tagen seiner Amtszeit. Die Liste soll jede Woche bis zum 100. Tag der Präsidentschaft aktualisiert werden.

Schon als Kandidat habe es Trump nicht ganz genau mit der Wahrheit genommen, schreibt die "Washington Post". Als Präsident mache er nun weiter mit "dubiosen, irreführenden oder falschen Angaben", selbst wenn sie schon als falsch entlarvt worden seien.

Die meisten falschen Aussagen habe Trump via Twitter abgesetzt (34), gefolgt von Anmerkungen und Sätzen in vorbereiteten Reden. Dabei ging es vor allem um das Thema Einwanderung, aber auch um die Politik seines Vorgängers Barack Obama oder den Arbeitsmarkt.

Feinsäuberlich listet die "Washington Post" Zitate des Präsidenten auf und widerlegt sie oder ordnet sie ein. Wir haben fünf Beispiele herausgegriffen.