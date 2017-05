später lesen Protest in 300 US-Städten Tausende demonstrieren gegen Donald Trumps Energiepolitik FOTO: ap, MA FOTO: ap, MA 2017-04-29T21:05+0200 2017-04-29T21:12+0200

Mehrere tausend Menschen haben am 100. Amtstag von US-Präsident Donald Trump in Washington gegen die Energiepolitik der Regierung protestiert. Bürger in 300 weiteren US-Städten schlossen sich dem Protest an.