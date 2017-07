8.650 $(76); Präsident (seit 2016)Das Hin und Her rund um den G20-Gipfel, bei dem Temer erst absagte und nun doch teilnehmen will, verdeutlicht das Chaos, in dem Brasiliens Regierung steckt. Temer selbst wurde vergangene Woche wegen Korruptionsverdacht angeklagt, sein Rückhalt im... mehr

8.650 $(76); Präsident (seit 2016)Das Hin und Her rund um den G20-Gipfel, bei dem Temer erst absagte und nun doch teilnehmen will, verdeutlicht das Chaos, in dem Brasiliens Regierung steckt. Temer selbst wurde vergangene Woche wegen Korruptionsverdacht angeklagt, sein Rückhalt im eigenen Land geht gen Null. Das Treffen in Hamburg soll trotzdem dazu genutzt werden, neue Handelsabkommen auszuloten – die schrumpfende brasilianische Wirtschaft hätte es bitter nötig!Temers zweite Ehefrau ist in Brasilien hochumstritten. 2003 heiratete der damals 62-Jährige die amtierende Miss Sao Paulo. Sie ist 43 Jahre jünger als er. weniger