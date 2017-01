In den USA und in vielen europäischen Städten haben sich Menschen zu Protesten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump versammelt. Auf der National Mall in Washington kamen am Samstag Tausende zu einem Protestmarsch der Frauen zusammen.

Teilnehmer auf der ganzen Welt solidarisierten sich am Samstag mit dem "Women's March" in Washington, wo Frauen gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz auf die Straße gingen. Auf den meisten Plakaten zu sehen: Der neue US-Präsident Donald Trump. Denn er hatte sich während des Wahlkampfes wiederholt abfällig über Frauen geäußert.

Insgesamt sollen es weltweit mehr als 600 "Schwesternmärsche" gewesen sein. Allein in Washington war zwischenzeitlich von mehr als 200.000 Teilnehmern die Rede. Nicht nur Frauen nahmen daran teil. Aus Veranstalterkreisen heißt es, die Teilnehmerzahl könne in der US-Hauptstadt im Tagesverlauf sogar eine halbe Million erreichen.

Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton lobte den Protest. Sie danke den Teilnehmern dafür, dass sie "für unsere Werte" einstünden, das Wort ergriffen und marschierten, schrieb die Demokratin am Samstag auf Twitter. Dies sei so "wichtig wie immer". Angelehnt an ihren Wahlkampfslogan "Stronger Together" fügte sie hinzu: "Ich glaube wirklich, dass wir gemeinsam immer stärker sind."

Auch Deutschland protestiert

Den größten deutschen Protestzug gab es am Samstag in Frankfurt am Main, wo mehr als 2000 Menschen durch die Innenstadt zogen. In Berlin versammelten sich einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft. Der Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner (Democrats Abroad) hatte die Demonstration angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstrantinnen riefen "No justice, no peace" oder "I'm a feminist". Auf Plakaten standen Sprüche wie "Trump ist kein Berliner".

FOTO: rtr, MSF

In München zogen rund 600 Menschen vom US-Generalkonsulat bis in die Innenstadt. In Heidelberg protestierten rund 800 Menschen für gesellschaftliche Vielfalt. Nach Angaben der Polizei verliefen alle Protestzüge friedlich.

Europa zeigt sich solidarisch

In Prag hielten die Menschen aus Solidarität mit den Frauen in der US-Hauptstadt eine Kundgebung ab. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schwenkten sie auf dem Wenzelsplatz Porträts von Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Banner, auf denen "Das ist nur der Anfang" geschrieben stand. Organisatorin Johanna Nejedlova sagte: "Wir sind besorgt über die Art und Weise, in der einige Politiker reden, vor allem während des amerikanischen Wahlkampfes".

FOTO: afp, cs

Auf einem Schriftzug vor dem Pantheon in Rom stand "Brücken, keine Mauern" geschrieben. In Kopenhagen kamen die Teilnehmer eines Marsches vor der US-Botschaft zusammen. Viele von ihnen trugen die pinkfarbenen Wollmützen, die zum Symbol der Frauenmärsche geworden sind. Die Protestteilnehmerin Sherin Khankan sagte: "Es muss eine Alternative zu dem wachsenden Hass geschaffen werden." Auch in Stockholm wurde eine Demonstration abgehalten. Organisatorin Lotta Kuylenstjerna sagte mit Blick auf Trump: "Wir müssen seine Botschaft nicht akzeptieren."

(mro/dpa/AFP)