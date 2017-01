später lesen Autofahrer werden weiter verschaukelt Teilen

Diesel oder Benziner? Jahrzehntelang teilte sich die Nation bei dieser Glaubensfrage in unterschiedliche Lager auf, häufig zum Nachteil des Otto-Motors. Dieselfahrzeuge sind in Deutschland so beliebt wie in kaum einem anderen Land - auch nach dem VW-Abgasskandal halten viele Bundesbürger ihrem Turbodiesel die Treue. Aber wie es scheint, wurden sie dabei nicht nur in der Vergangenheit nach Strich und Faden belogen, ihnen droht das auch weiterhin. Von Jan Drebes