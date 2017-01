später lesen Persönlich Benjamin Netanjahu . . . hat Ärger wegen Korruption Teilen

Der Druck auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Israel wächst - nicht aber etwa wegen dessen international umstrittener Siedlungspolitik. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hat Untersuchungen wegen des Verdachts aufgenommen, dass Netanjahu Vergünstigungen von Geschäftsmännern angenommen hat. Die Polizei befragte den 67-Jährigen in der vergangenen Woche schon zum zweiten Mal in der Sache.