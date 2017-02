später lesen Düsseldorf Bericht: Erdogan kommt im März nach Deutschland 2017-02-22T19:37+0100 2017-02-23T08:09+0100

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will Medienberichten zufolge im März nach Deutschland kommen, um bei einem Auftritt in Nordrhein-Westfalen für sein umstrittenes Präsidialsystem zu werben. "Der Präsident wird zum jetzigen Stand einen offiziellen Besuch im März in Straßburg machen", zitierte die "Bild" gestern auf ihrer Internetseite einen "hochrangigen Diplomaten" aus Ankara. "Danach wird er auf einer Veranstaltung in NRW, deren genauer Ort noch nicht feststeht, für das Präsidialsystem werben", sagte der Diplomat demnach.