später lesen Berlin Berlin warnt Erdogan auch vor Videobotschaft 2017-07-03T19:27+0200 2017-07-04T09:55+0200

Die Bundesregierung hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gewarnt, am Rande oder nach dem G 20-Gipfel in Deutschland vor Anhängern öffentlich zu sprechen. "Für die Bundesregierung kann ich nur bekräftigen, dass Auftritte dieser Natur mit einer hinreichend langen Vorlauffrist bei der Bundesregierung per Verbalnote zu beantragen wären", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Alles andere wäre "ein Verstoß gegen den von der Bundesregierung zum Ausdruck gebrachten Willen, der wiederum fußt auf unserer Souveränität".