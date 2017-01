später lesen Rottenburg Am Neckar Bestsellerautor und Islamkritiker Ulfkotte gestorben Teilen

Der umstrittene Publizist und islamkritische Aktivist Udo Ulfkotte ist tot. Der frühere Journalist erlag am Freitag im Alter von 56 Jahren einem Herzinfarkt. Sein Buch "Gekaufte Journalisten" landete 2015 auf Platz sechs der "Spiegel"-Jahresbestsellerliste Sachbuch. In seinem kontrovers diskutierten Buch schrieb Ulfkotte, er sei während seiner Tätigkeit für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" korrumpierbar gewesen. Dort hatte er von 1986 bis 2003 gearbeitet. Ulfkotte warf dies in seinem Buch auch seinen Kollegen vor.