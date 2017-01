später lesen Berlin Bild: Gabriel tritt als Kanzlerkandidat der SPD an Teilen

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung Kanzlerkandidat seiner Partei bei der kommenden Bundestagswahl. Offiziell soll der Kanzlerkandidat der SPD am 29. Januar in Berlin vorgestellt werden. Heute trifft sich die Parteispitze zu einer Strategieklausur in einem Düsseldorfer Hotel. Dort soll aber nur über den Wahlkampf, nicht über die Spitzenkandidatur gesprochen werden. Laut "Bild" ist jedoch intern alles entschieden. Alt-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) habe Gabriel bereits im Sommer zur Kandidatur geraten. Damals hätte der SPD-Chef noch gezögert, weil sein Parteifreund Martin Schulz die besseren persönlichen Umfragewerte besitzt. Der Verzicht auf die Kandidatur hätte aber Gabriels Zukunft als SPD-Chef aufs Spiel gesetzt.