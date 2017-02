später lesen Berlin Bildung: Wanka gibt 20 Millionen pro Jahr an NRW Teilen

Twittern





2017-02-08T19:37+0100 2017-02-09T10:05+0100

Damit Jugendlichen der Übergang von der Schule in eine berufliche Ausbildung besser gelingt, fördert Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) künftig das Projekt der sogenannten Bildungsketten in NRW mit rund 20 Millionen Euro pro Jahr. "Eine frühe und individuelle Berufsorientierung ist für Jugendliche eine große Hilfe für ihren weiteren Lebensweg", sagte Wanka unserer Redaktion. Jeder Schüler solle sich mit persönlichen Potenzialanalysen und praktischen Einblicken in einzelne Berufe ein Bild davon machen können, was für ein Beruf für die Zukunft infrage komme, sagte die Ministerin.