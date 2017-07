später lesen Persönlich Binali Yildirim . . . darf Ehrendoktor aus Berlin behalten 2017-07-04T19:27+0200 2017-07-05T07:24+0200

Bevor der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim (61) in die Politik ging, war der studierte Schiffsbauingenieur viele Jahre lang in der Werftindustrie tätig. Da blieb ihm keine Zeit, um nach höheren akademischen Weihen zu streben. Aber es gibt ja genug Universitäten, die sich darum reißen, die Mächtigen dieser Welt mit Ehrentiteln zu beglücken. So auch die Technische Universität Berlin: 2011, als noch alles in schönster Ordnung schien in der Türkei, verlieh die Hochschule Yildirim, damals Verkehrsminister, die Ehrendoktorwürde. Von Matthias Beermann