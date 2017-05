später lesen Düsseldorf Bischöfe rufen zur Teilnahme an Landtagswahl auf 2017-05-03T19:12+0200 2017-05-04T09:51+0200

Die katholischen Bischöfe in Nordrhein-Westfalen haben die Bürger aufgerufen, am 14. Mai an der Landtagswahl teilzunehmen. Zugleich betonten sie in ihrer gestern veröffentlichten Erklärung: "Wir wenden uns klar gegen Populismus und Fremdenfeindlichkeit." Angesichts großer Herausforderungen wie der Integration von Zuwanderern brauche es "verantwortliches Handeln und keine populistischen Forderungen, die Lösungen vermissen lassen".