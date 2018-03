später lesen Boombranche Luftfahrt FOTO: Ronny Hendrichs FOTO: Ronny Hendrichs 2018-03-15T19:27+0100 2018-03-16T09:53+0100

Die Airline-Industrie wird durch ein Paradox geprägt: In fast keiner anderen Branche wächst die Nachfrage schneller als bei Lufthansa und Co., und gleichzeitig ist der Verdrängungswettbewerb wegen der Gleichartigkeit der Produkte extrem hart. Als Ergebnis ging Air Berlin unter, Alitalia ist am Ende, weitere Unternehmen werden verschwinden. Von Reinhard Kowalewsky