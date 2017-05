später lesen Stichwort Bratwurststreit 2017-05-02T19:47+0200 2017-05-03T08:06+0200

Wer am Parkplatz Rodaborn an der A 9 in Thüringen eine Bratwurst kaufen möchte, muss sich auf Umwegen herumwurschteln - oder aber rechtswidrige Würste mampfen. Das Verwaltungsgericht Gera hat der Besitzerin von Deutschlands ältester Raststätte, Christina Wagner, nämlich untersagt, wie bisher ihre Bratwürste in einem Korb über einen zwei Meter hohen Zaun an ihre hungrigen Kunden weiterzuleiten. Die Parkplätze an der Autobahn sind so seltsam konzipiert, dass ein Zugang zu dem Imbiss unmöglich ist. Wagner trotzt diesen Hindernissen und ficht einen bizarren Bratwurststreit aus. Noch in diesem Monat wird sich das Oberverwaltungsgericht Weimar in dieser Sache äußern. Ganze wursthungrige Reisebusse hoffen darauf, dass Wagner weiter den Wurstkorb herunterlassen darf. her