Stichwort: Brüssel

Politiker sind bekanntlich versucht, Unangenehmes auf "Brüssel" zu schieben. Wohltaten dagegen kommen angeblich immer aus Berlin, Paris, Warschau oder selbst aus Düsseldorf - Landespolitiker sind ja auch nur Menschen, die wiedergewählt werden wollen. Die belgische Hauptstadt Brüssel hat somit eine Sonderstellung. Nur "Brüssel" wird als Chiffre sowohl für eine nationale Regierung wie auch für eine supranationale Struktur verwendet, die EU. Letzteres übrigens deutlich häufiger und gerne negativ - siehe oben. So ist "Brüssel" das populärste Schimpfwort in der britischen Presse. "Berlin" hat sich in einigen europäischen Ländern aber schon auf den zweiten Platz gekämpft. Ältere Zeitungsleser werden sich noch daran erinnern, dass bis in die 60er Jahre alles Böse aus Pankow kam. bee