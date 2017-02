später lesen Düsseldorf Bundesbank: Wohnungspreise in Städten steigen zu schnell 2017-02-20T19:22+0100 2017-02-21T09:38+0100

Die Preise für Eigentumswohnungen in deutschen Großstädten sind nach Einschätzung der Bundesbank teilweise viel zu hoch. "Die Preisübertreibungen in den Städten betrugen gemäß aktuellen Schätzergebnissen im vergangenen Jahr zwischen 15 und 30 Prozent", schreibt die Bundesbank in ihrem neuen Monatsbericht. Vor allem bei Eigentumswohnungen in sieben Metropolen seien die Abweichungen vom erklärbaren Preis deutlich gewachsen. Zu diesen Ballungszentren gehören die rheinischen Großstädte Düsseldorf und Köln, außerdem Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Frankfurt.