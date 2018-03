später lesen Düsseldorf/Berlin Bundesweite Razzien gegen "Osmanen-Rocker" 2018-03-13T19:37+0100 2018-03-14T08:19+0100

Mit einer bundesweiten Razzia ist die Polizei gegen die türkisch-nationalistische Gruppierung "Osmanen Germania" vorgegangen. Die Durchsuchungen fanden in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen statt. Bundesweit nahmen sich 1000 Polizisten knapp 60 Objekte vor. Allein in NRW, wo 800 Polizisten im Einsatz waren, wurden 41 Räumlichkeiten in 20 Städten durchsucht. Sichergestellt wurden Kutten, Datenträger, Schriftstücke, Waffen und Drogen.