später lesen Berlin CDU und CSU versprechen Einigkeit und Wohlstand 2017-07-03T19:27+0200 2017-07-04T10:21+0200

Die Union zieht mit dem Versprechen von Steuerentlastungen, höherem Kindergeld und Vollbeschäftigung in den Bundestagswahlkampf. Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer stellten gestern in lange nicht gezeigter Einigkeit das gemeinsame Wahlprogramm in Berlin vor. Sie sprachen sich gegenseitig gar "blindes Vertrauen" aus, wobei Seehofer dies direkter tat als Merkel.

