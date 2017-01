Stichwort: Charta

Eine Charta ist der strengen lateinischen Wortbedeutung nach nur ein Blatt Papier, nichts Besonderes also. Der Historiker aber horcht bei dem Begriff auf - eine Charta ist für ihn ein Dokument mit grundlegender Bedeutung, bisweilen sogar von Verfassungsrang. Die Magna C(h)arta von 1215 zum Beispiel dokumentiert die Freiheitsrechte der englischen Barone gegenüber ihrem König - ein Grundstein der modernen Demokratie. Und vor 40 Jahren formierte sich in der Tschechoslowakei die "Charta 77", eine nach ihrem Gründungsdokument benannte Gruppe aus Künstlern und Dissidenten, die das Regime einfach nur an die Einhaltung der Menschenrechte erinnern wollte, zu der es sich verpflichtet hatte. Die "Charta 77" war ein Nagel im Sarg des Kommunismus, ein Stück Papier von höchster Bedeutung. fvo

Quelle: RP