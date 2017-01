später lesen Persönlich Christopher Lauer . . . stellt Anhänger der AfD bloß Teilen

Der frühere Piraten-Politiker und heutige Sozialdemokrat Christopher Lauer hat einen Sparkassen-Mitarbeiter in Bedrängnis gebracht. Er machte mit zwei Tweets eine E-Mail öffentlich, in der dieser sich zur AfD bekannt und der SPD die "Versenkung in der Bedeutungslosigkeit" gewünscht hatte. Von Eva Quadbeck