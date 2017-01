später lesen Persönlich Dan Coats . . . wird Trumps Geheimdienstchef Teilen

Er gilt als Mann mit feinem Humor, der sich gerne auch mal selbst auf die Schippe nimmt. Diese Fähigkeit zur Selbstironie wird Dan Coats in Zukunft brauchen, denn den Posten, auf den ihn Donald Trump befördern will, halten einige von Trumps engsten Beratern schlicht für überflüssig. Der 73 Jahre alte Republikaner soll oberster Geheimdienstkoordinator werden. Seine Aufgabe besteht dann darin, die Arbeit der 16 amerikanischen Geheimdienste aufeinander abzustimmen und obendrein so etwas wie das Scharnier zwischen dem Weißen Haus und der Schattenwelt der Agenten zu sein.