Bundestagswahljahr: Das ewige Kabinett

Wer wird 2017 regieren? Welche Parteien kommen an die Macht? Und welche Minister stellen sie? Hier eine Analyse, für was sich die Parteien seit 1949 entschieden - und wer jeweils am längsten im Amt blieb. Von L. Krause und G. Mayntz