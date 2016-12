Analyse: Das giftige Erbe der Sowjetunion

Das lange Ende des Vielvölkerstaats

Zerfall Das Ende der Sowjetunion war ein mehrjähriger Prozess. Er fand seinen Abschluss mit der Unabhängigkeit der 15 sowjetischen Unionsrepubliken zwischen dem 11. März 1990 und dem 25. Dezember 1991.

Beginn In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre wurde das Ende der Sowjetunion immer deutlicher. Michail Gorbatschows (Foto) Konzepte von "Glasnost" (Offenheit) und "Perestroika" (Umgestaltung) wurden erstmals wahrnehmbar.

Öffnung Ab dem 25. Oktober 1989 war es den Staaten des Warschauer Pakts erstmals erlaubt, ihre inneren Angelegenheiten souverän zu regeln. Diese Ankündigung Gorbatschows wurde später "Sinatra-Doktrin" genannt, in Anlehnung an das Lied "I did it my way" von Frank Sinatra.

Ende der UdSSR Am 19. August 1991, einen Tag bevor nach langen Verhandlungen ein neuer Unionsvertrag unterschrieben werden sollte, der den Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit garantiert hätte, putschten Revolutionäre unter Führung des Vizepräsidenten Janajew in Moskau - ohne Erfolg. Danach zerfiel die Sowjetunion endgültig, am 25. Dezember 1991 trat Gorbatschow zurück, Boris Jelzin wurde zum neuen starken Mann.