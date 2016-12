später lesen Köln De Maizière: zu wenig Urteile nach Silvester-Übergriffen Teilen

Ein Jahr nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Ermittlungsbehörden scharf kritisiert: "Es ist völlig unverständlich, dass nach einer so großen Anzahl an sexuellen Übergriffen so wenige Täter verurteilt worden sind", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Außerdem hätten die Verfahren viel zu lange gedauert, so de Maizière. "Das führte zu dem unbefriedigenden Ergebnis, dass nur wenige Straftaten verfolgt und verurteilt wurden."