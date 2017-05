Skopje: Demonstranten stürmen mazedonisches Parlament

Anhänger des ehemaligen nationalkonservativen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski haben das mazedonische Parlament gestürmt und sich Prügeleien mit Abgeordneten geliefert. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Gebäude und davor dauerten am Donnerstagabend mehrere Stunden, bis die Polizei schließlich unter dem Einsatz von Blendgranaten das Parlament räumte. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben 77 Menschen verletzt. Unter ihnen seien 22 Polizisten und drei Abgeordnete.

Mit ihrer Mehrheit im Parlament hatten die Sozialdemokraten und ihre Verbündeten am Donnerstag den früheren Verteidigungsminister Talat Xhaferi zum Parlamentspräsidenten gewählt. Unmittelbar darauf stürmten Anhänger Gruevskis ins Gebäude. Die seit Monaten andauernde politische Krise in Mazedonien eskaliert zusehends. Gruevskis konservative Partei hatte die Wahl im Dezember gewonnen, war aber nicht in der Lage, eine Regierungskoalition zu bilden. Stattdessen sicherte sich der Sozialdemokrat Zoran Zaev mit den Stimmen der albanischen Minderheit eine Regierungsmehrheit. Doch Präsident Djordje Ivanov weigerte sich, ihm offiziell den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen.

(ap)