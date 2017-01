später lesen Den IS besiegen Teilen

Die Gefahr, die vom Islamischen Staat für uns Europäer ausgeht, wächst in dem Maß, in dem die Terrormiliz im Irak und in Syrien unter Druck gerät. Seit eine internationale Koalition dem IS dort militärisch zusetzt, steigt die Zahl der Anschläge, die die Terroristen im Ausland verüben. Das Lkw-Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt zählt ebenso dazu wie das Massaker in einem Istanbuler Nachtclub. Von Matthias Beermann