Der Schulzomat

2017-02-03T19:22+0100 2017-02-04T07:24+0100

Der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, sorgt seit zwei Wochen für frischen Wind in der SPD und bessere Umfragewerte. Dabei lässt der Würselener Sozialdemokrat sich inhaltlich kaum in die Karten schauen. Seine zentralen Botschaften, die er in Interviews, Wahlkampfauftritten und Fernsehtalkshows in den vergangenen Tagen immer wieder an unterschiedlicher Stelle nahezu wortgleich verbreitet, sind wenig umstritten, aber reichlich unkonkret. Wir haben ein Best-of von Schulz' Lieblingssätzen zusammengestellt. Unser "Schulzomat" geht auf den 2003 von "Zeit"-Redakteur Jan Ross geprägten "Scholzomat" zurück: Olaf Scholz war während seiner Amtszeit als SPD-Generalsekretär (2002-2004) dafür bekannt, vor automatisiert wirkenden Politiker-Floskeln keinen Halt zu machen.